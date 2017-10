6月26日リヨンでのフランス戦を控えたアイルランドサポーター。

中央は国民食ジャガイモのゆるキャラか?

フーリガン問題がクローズアップされたサッカー欧州選手権だが、サポーターはそのようなたちの悪い者ばかりではない。ごみをきちんと片付けるなどの礼儀正しい行動で、評判が上昇中なのはアイルランドサポーター。彼らは、先月17日に試合が行われたボルドーで、愉快な行動に出た。雨宿りのために橋の下に集結し、アドリブで歌い始めるサポーター達。そこにフランス警察が急行。すると、サポーター達は、GO WESTのメロディーにのせて「Stand up for the French police!(フランス警察のために立ち上がれ)」とダンス付きで歌い出したのだ。これには群衆を追っ払いに来た警察官も、まんざらでもなさそう。さらにボルドーの路面電車内では、赤ちゃんに子守唄を歌ってあげたようだ。同国は決勝トーナメントで敗れはしたが、予選でイタリアを破るなど、サッカーでも結果を残している。