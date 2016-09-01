レッスン　Cours

最終更新日: 31 août 2016
1 septembre 2016 No 1055
アノンスの受け付け締め切りは下記の通りです。
1056号（9月15日発行）：2016年9月8日（木）正午締め切り
1057号（10月6日発行）：2016年9月29日（木）正午締め切り
La clôture des annonces classées sera:
Le jeudi 8 septembre avant midi pour la parution du 15 septembre 2016
Le jeudi 29 septembre avant midi pour la parution du 6 octobre 2016
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